Transfer bitti! Kerem Demirbay'ın yeni takımı belli oldu

Selçuk Şahin'i takımın başına getiren Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Eyüpspor, ilk transferini Galatasaray'dan yapmak üzere.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Ertan Süzgün'ün haberine göre; Eyüpspor, Kerem Demirbay'ın transferinde mutlu sona ulaştı. Eflatun-sarılıların Galatasaray'da fazla süre bulamayan yıldız oyuncu Kerem Demirbay ve Galatasaray ile anlaşma sağladığı belirtildi. Transferin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon 34 maçın 7'sine ilk 11'de başlayan 31 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 3 asistlik performans sergiledi. Yıldız isim, 2023-24 sezonunun başında 3.7 milyon euro karşılığında Bayer Leverkusen'den Galatasaray'a transfer olmuştu.