Transfer bitti! Galatasaray, Osimhen'e kavuşuyor

Süper Lig devi Galatasaray, aylardır peşinde koştuğu Victor Osimhen transferinde mutlu sona ulaştı.

NAPOLI İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray, Napoli ile Victor Osimhen transferinde anlaşma sağladı. Nijeryalı yıldızın kısa süre içerisinde resmen açıklanıp Galatasaray kampına katılacağı belirtildi.

TRANSFERİN MALİYETİ

Haberde, Sarı-kırmızılıların, Victor Osimhen için Napoli'ye 40 milyon euro'yu peşin olarak ödeyeceği, geriye kalan 35 milyon euro'yu ise 2026 yılına kadar taksitli şekilde vereceği belirtildi. Öte yandan sözleşmede performansa bağlı olarak 5 milyon euroluk bonus maddesi de olduğu belirtildi. Galatasaray'ın Osimhen'i ileride başka bir kulübe satması durumunda elde edilecek kârın %10'unu da Napoli'ye vereceği dile getirildi. Anlaşmanın dikkat çeken şartlarından biri ise Osimhen'in önümüzdeki iki yıl boyunca İtalyan kulüplerine satılamayacak olması oldu.

GALATASARAY PERFORMANSI

Geride kalan sezonda toplamda 41 maçta forma giyen Victor Osimhen, 37 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.