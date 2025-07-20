Transfer bitti! Galatasaray, Osimhen'e kavuşuyor

Transfer bitti! Galatasaray, Osimhen'e kavuşuyor
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Galatasaray, Napoli ile Victor Osimhen transferi için anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen için Napoli'ye 40 milyon euro'yu peşin olarak, geriye kalan 35 milyon euro'yu ise 2026 yılına kadar taksitli şekilde verecek.

Süper Lig devi Galatasaray, aylardır peşinde koştuğu Victor Osimhen transferinde mutlu sona ulaştı.

NAPOLI İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray, Napoli ile Victor Osimhen transferinde anlaşma sağladı. Nijeryalı yıldızın kısa süre içerisinde resmen açıklanıp Galatasaray kampına katılacağı belirtildi.

TRANSFERİN MALİYETİ

Haberde, Sarı-kırmızılıların, Victor Osimhen için Napoli'ye 40 milyon euro'yu peşin olarak ödeyeceği, geriye kalan 35 milyon euro'yu ise 2026 yılına kadar taksitli şekilde vereceği belirtildi. Öte yandan sözleşmede performansa bağlı olarak 5 milyon euroluk bonus maddesi de olduğu belirtildi. Galatasaray'ın Osimhen'i ileride başka bir kulübe satması durumunda elde edilecek kârın %10'unu da Napoli'ye vereceği dile getirildi. Anlaşmanın dikkat çeken şartlarından biri ise Osimhen'in önümüzdeki iki yıl boyunca İtalyan kulüplerine satılamayacak olması oldu.

GALATASARAY PERFORMANSI

Geride kalan sezonda toplamda 41 maçta forma giyen Victor Osimhen, 37 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (8)

Haber Yorumlarıharun yakar:

kimse sormuyor bu değirmenin suyu nerden sönüyor diye, anca vatandaşın iban takibini yapsın devlet .

Yorum Beğen58
Yorum Beğenme30
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Haber YorumlarıAksaray:

değirmenin dönen pervaneleri girsin bi yerinize haşmetsin diye bi krem var onu öneririm

yanıt4
yanıt9
Haber Yorumlarımetin:

Fetönun kirli parasını kullanıyor GS

yanıt9
yanıt7
Haber YorumlarıSu ile çoğalıyor:

Bıktık artık futbol haberlerinden. Felsefe ve doğa haberleri okumak istiyoruz. Futbol tehlikeli. Kemikler kırılmış futbol da.

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme29
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Haber YorumlarıAltan Kaya:

Hiçbir Avrupa takımının almadığı bu adamı 75 milyon a almak ne kadar akıl işi göreceğiz bakalım.

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Sakın arkadaşların yazdığı gibi bu değirmenin suyunun nereden geldiğine bakarsınız. Nasılsa şampiyonluk garanti. Oradan bu sene nasıl para kazanacaklar bakacağız. Oshimen i bu sene kimse ıynatmaz bakın görün. Çok ayyuka çıktı. İyice de moku çıktı.

Yorum Beğen16
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