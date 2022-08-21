Transfer artık an meselesi! Galatasaray, Anthony Nwakaeme'ye imza attırıyor

Maaşına zam alamadığı için Trabzonspor'dan ayrılan Anthony Nwakaeme'nin Galatasaray'a transferi artık an meselesi. Geçen sezon attığı 15 golün yanı sıra yaptığı 10 asistle bordo-mavili ekibin şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Nijeryalı yıldız, 1.5 milyon Euro civarındaki yıllık maaşıyla sarı-kırmızılı takıma imza atacak. Cimbom'un Nwakaeme ile 2+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Süper Lig'de oynadığı 3 maçın sonunda 6 puan toplayan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. 5 Eylül'de bitecek olan transfer periyodunda takıma takviyeler yapmak isteyen Başkan Dursun Özbek ve yönetimi, geçtiğimiz sezon şampiyon olan Trabzonspor'la yollarını ayıran Anthony Nwakaeme transferini imzaya bıraktı.

GEÇEN SEZON 25 KEZ SKORA KATKI YAPTI

Geçen sezon attığı 15 golün yanı sıra yaptığı 10 asistle toplamda 25 kez skora katkı sağlayarak bordo-mavililerin şampiyonluğunda en önemli paya sahip olan Nijeryalı oyuncu, yeni sezonda parçalı formayı terletmek istiyor.

ZAM ALAMAYINCA AYRILDI

Trabzonspor'dan zam alamayınca ayrılan Nwakaeme, 1.5 milyon Euro civarındaki yıllık maaşıyla sarı-kırmızılı takıma imza atacak.

2+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAMASI BEKLENİYOR

Kerem ve Yunus'u forma rekabetine sokmak isteyen teknik direktör Okan Buruk da 33 yaşındaki kanat oyuncusunun transferinin gerçekleşmesini bekliyor. Cimbom'un Nwakaeme ile 2+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.