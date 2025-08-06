TransAnatolia Rally Raid'de SSV Kategorisine Yoğun İlgi
30 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında 15. kez düzenlenecek TransAnatolia Rally Raid, Bursa'dan başlayıp Bolu'da sona erecek. Yarışta SSV kategorisi, hem yüksek hız kapasitesi hem de özel dizaynı ile motor sporları tutkunlarının ilgisini topluyor. Bu yıl SSV'ler, artan katılımla yarışın yıldız kategorisi haline geldi.
TransAnatolia Rally Raid otomobil yarışlarının SSV kategorisi yoğun ilgi görüyor.
TransAnatolia Rally Raid'den yapılan açıklamada, yarışın, 30 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde 15. kez motor sporu tutkunlarıyla buluşacağı bildirildi.
Bursa'dan başlayıp Bolu'da sona erecek etapta bu yıl en büyük ilgiyi ise SSV kategorisinin gördüğü belirtilerek, "SSV'ler sürücü ve co-pilotun yan yana oturduğu, güvenlik kafesiyle donatılmış, yüksek hızlara ulaşabilen ve kendi teknik kurallarıyla yarışan özel araçlar. Otomobillerden daha farklı bir disipline sahip olan bu araçlar, TransAnatolia'da her yıl daha fazla sporcu tarafından tercih ediliyor. Bu yıl katılımda yaşanan artış SSV'yi sadece bir yarış sınıfı olmaktan çıkarıp yarışın yıldız kategorisi haline getirdi." denildi.
Organizasyonun, 17 ildeki oldukça zorlu arazilerden geçerek 2 bin 190 kilometrelik heyecan dolu bir parkura sahne olacağı kaydedildi.
Hollanda, İtalya, Romanya, İngiltere ve Türkiye'den SSV kategorisinde mücadele edecek sporcular ise şöyle:
Stefano Bosio - Federica Bosio / İtalya
Federico Butto - Emiliano Tinaburri / İtalya
Ruud Vollebregt - Patricia Vollebregt / Hollanda
Laurens Meijer - Robbert Visser / Hollanda
Johan Pouw - Nico Gründmann / Hollanda
Nicusor Duica - Nicoleta Duica / Romanya
Marian Andreev - Marius Aurelian Pop / Romanya
Paul Severn - Delphine Delfino / İngiltere
İsrafil Akyüz - Mert Süleyman Tepe / Türkiye
Onur Talay - Tuğberk Türkmen / Türkiye
Abdullah Turgut - Harun Değnek / Türkiye
Mert Öztiryaki - Uğur Tepe / Türkiye