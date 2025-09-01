TransAnatolia Rally Raid'de ATV Yarışçısı Hayatını Kaybetti

TransAnatolia Rally Raid'de ATV Yarışçısı Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

30 Ağustos'ta Bursa'da başlayan Uluslararası TransAnatolia Rally Raid'in ikinci gününde, ATV yarışçısı Hasan Yatgın, bir kazada hayatını kaybetti. Olay, Uludağ-Domaniç etabında gerçekleşti.

30 Ağustos'ta Bursa'dan start alan ve 2 bin 190 km ile 6 Eylül'de Bolu'da sona erecek Uluslararası TransAnatolia Rally Raid'in ikinci gününde, ATV yarışçısı Hasan Yatgın geçirdiği kaza sonrası hayatını kaybetti.

Uluslararası TransAnatolia Rally Raid'in, 31 Ağustos tarihinde yarışın ikinci gününün ilk etabı olan Uludağ-Domaniç etabının 47. km'sinde 151 no'lu Atv sporcusu Hasan Yatgın aracıyla yoldan çıkarak bir ağaca çarptı. Resque, UMKE ve mobil sağlık ekipleri olay yerine ulaştığında sporcunun vefat ettiği anlaşıldı. Yetkililer de incelemede ani ölüm raporu verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Londra'dan gelip sözleşmeli karpuz ekti, milyonlarca lira zarar etti

Londra'dan gelip sözleşmeli karpuz ekti, milyonlarca lira zarar etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suç makinesi 'Düğüne geldim' deyip üzeri bile aranmadan kampüse girmiş

Suç makinesi bir sözüyle güvenliği aşıp aranmadan kampüse girmiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.