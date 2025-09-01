TransAnatolia Rally Raid'de ATV Yarışçısı Hayatını Kaybetti

30 Ağustos'ta Bursa'dan start alan ve 2 bin 190 km ile 6 Eylül'de Bolu'da sona erecek Uluslararası TransAnatolia Rally Raid'in ikinci gününde, ATV yarışçısı Hasan Yatgın geçirdiği kaza sonrası hayatını kaybetti.

Uluslararası TransAnatolia Rally Raid'in, 31 Ağustos tarihinde yarışın ikinci gününün ilk etabı olan Uludağ-Domaniç etabının 47. km'sinde 151 no'lu Atv sporcusu Hasan Yatgın aracıyla yoldan çıkarak bir ağaca çarptı. Resque, UMKE ve mobil sağlık ekipleri olay yerine ulaştığında sporcunun vefat ettiği anlaşıldı. Yetkililer de incelemede ani ölüm raporu verdi. - İSTANBUL