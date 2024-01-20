Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası İzmir'de Başladı
Halkapınar Trampolin Cimnastik Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 137 sporcu katılıyor. Küçük, yıldız, genç ve büyükler kategorisindeki şampiyona, yarınki final müsabakalarıyla tamamlanacak.
Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası, ilk gün mücadeleleriyle İzmir'de başladı.
Halkapınar Trampolin Cimnastik Salonu'ndaki şampiyonaya 137 sporcu katılıyor.
Küçük, yıldız, genç ve büyükler kategorisindeki şampiyona, yarınki final müsabakalarıyla tamamlanacak.