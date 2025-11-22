Trafiğin ortasında neye uğradığını şaşırdı! Abdülkerim Bardakcı'nın zor anları
Trafikte karşılaştığı Abdülkerim Bardakcı'nın peşinden koşarcasına giden Galatasaraylı bir taraftarın görüntüleri sosyal medyada viral oldu. Taraftarın yüksek sesle "Pocikerim! Pocikerim Sentarcı!" diye bağırdığı anlarda Bardakcı'nın verdiği tepki dikkat çekti.
Galatasaray'ın başarılı savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, trafikte ilerlediği sırada bir taraftar tarafından fark edildi.
METRELERCE PEŞİNDEN KOŞTU
Videoyu çeken taraftar, büyük bir heyecanla futbolcunun aracının peşine düştü ve defalarca, "Pocikerim! Pocikerim Sentarcı! Poci! Poci!" diye seslendi.
ABDÜLKERİM'İN BAKIŞLARI DİKKAT ÇEKTİ
Taraftarın ısrarlı ve yüksek sesli çağrılarıyla baskı altında kalan Abdülkerim Bardakcı'nın o anlarda biraz sinirli bir bakış attığı, ancak ağzından tek kelime bile çıkarmadığı görüldü. Futbolcunun sakin ama rahatsız olduğu belli olan bu tepkisi de sosyal medyada çok konuşuldu.
GÖRÜNTÜLER VİRAL OLDU
Kısa sürede binlerce kez paylaşılan görüntüler, hem taraftarın mizahi heyecanını hem de Abdülkerim'in zorlanan sabrını gündeme taşıdı. Videonun altına çok sayıda kullanıcı, "Taraftar sevgisi bu kadar olur" ve "Abdülkerim'in tepkisi her şeyi anlatıyor" gibi yorumlar yaptı.