Haberler

Trafiğin ortasında neye uğradığını şaşırdı! Abdülkerim Bardakcı'nın zor anları
Güncelleme:
Trafikte karşılaştığı Abdülkerim Bardakcı'nın peşinden koşarcasına giden Galatasaraylı bir taraftarın görüntüleri sosyal medyada viral oldu. Taraftarın yüksek sesle "Pocikerim! Pocikerim Sentarcı!" diye bağırdığı anlarda Bardakcı'nın verdiği tepki dikkat çekti.

  • Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı, trafikte bir taraftar tarafından fark edildi ve peşinden koşuldu.
  • Taraftar, "Pocikerim! Pocikerim Sentarcı! Poci! Poci!" diye seslenerek futbolcuyu takip etti.
  • Abdülkerim Bardakcı, taraftarın ısrarlı çağrılarına sinirli bir bakış attı ve hiç konuşmadı.

Galatasaray'ın başarılı savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, trafikte ilerlediği sırada bir taraftar tarafından fark edildi.

METRELERCE PEŞİNDEN KOŞTU

Videoyu çeken taraftar, büyük bir heyecanla futbolcunun aracının peşine düştü ve defalarca, "Pocikerim! Pocikerim Sentarcı! Poci! Poci!" diye seslendi.

ABDÜLKERİM'İN BAKIŞLARI DİKKAT ÇEKTİ

Taraftarın ısrarlı ve yüksek sesli çağrılarıyla baskı altında kalan Abdülkerim Bardakcı'nın o anlarda biraz sinirli bir bakış attığı, ancak ağzından tek kelime bile çıkarmadığı görüldü. Futbolcunun sakin ama rahatsız olduğu belli olan bu tepkisi de sosyal medyada çok konuşuldu.

GÖRÜNTÜLER VİRAL OLDU

Kısa sürede binlerce kez paylaşılan görüntüler, hem taraftarın mizahi heyecanını hem de Abdülkerim'in zorlanan sabrını gündeme taşıdı. Videonun altına çok sayıda kullanıcı, "Taraftar sevgisi bu kadar olur" ve "Abdülkerim'in tepkisi her şeyi anlatıyor" gibi yorumlar yaptı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBağdatlı:

Hapçının biri herhalde

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıselcuk_karasal:

abdul arada gotunu açıyor heralde videoda kesmişler. ne varlan bunda. hani tepki hani pano hani kablo. ipne editor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
