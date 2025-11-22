Trafiğin ortasında neye uğradığını şaşırdı! Abdülkerim Bardakcı'nın zor anları

Galatasaray'ın başarılı savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, trafikte ilerlediği sırada bir taraftar tarafından fark edildi.

METRELERCE PEŞİNDEN KOŞTU

Videoyu çeken taraftar, büyük bir heyecanla futbolcunun aracının peşine düştü ve defalarca, "Pocikerim! Pocikerim Sentarcı! Poci! Poci!" diye seslendi.

ABDÜLKERİM'İN BAKIŞLARI DİKKAT ÇEKTİ

Taraftarın ısrarlı ve yüksek sesli çağrılarıyla baskı altında kalan Abdülkerim Bardakcı'nın o anlarda biraz sinirli bir bakış attığı, ancak ağzından tek kelime bile çıkarmadığı görüldü. Futbolcunun sakin ama rahatsız olduğu belli olan bu tepkisi de sosyal medyada çok konuşuldu.

GÖRÜNTÜLER VİRAL OLDU

Kısa sürede binlerce kez paylaşılan görüntüler, hem taraftarın mizahi heyecanını hem de Abdülkerim'in zorlanan sabrını gündeme taşıdı. Videonun altına çok sayıda kullanıcı, "Taraftar sevgisi bu kadar olur" ve "Abdülkerim'in tepkisi her şeyi anlatıyor" gibi yorumlar yaptı.