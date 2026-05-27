Trabzonsporlu futbolcu Chibuike Nwaiwu, baba oldu
Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Chibuike Nwaiwu'nun eşi Melissa, kız çocuğu dünyaya getirdi. Çift, bebeklerine Jacinta adını verdi.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Chibuike Nwaiwu'nun eşi Melissa'nın kız çocuğu dünyaya getirdiği bildirildi.
Açıklamada, "Baba olmanın mutluluğunu yaşayan Chibuike Nwaiwu'yu yürekten kutluyor, Jacinta adını verdikleri minik yavrularına sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA / Selçuk Kılıç