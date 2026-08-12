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Trabzonspor'dan Saviç Organizasyonunda Liderlik Buluşması

Trabzonspor'dan Saviç Organizasyonunda Liderlik Buluşması
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Trabzonspor'da kaptan Stefan Saviç'in organize ettiği programda teknik direktör Fatih Tekke, teknik heyet ve futbolcular bir araya geldi. Başkan Ertuğrul Doğan telefonla katılarak yeni sezon için başarı dileklerini iletti.

Trabzonsporlu futbolcular ve teknik heyet, takım kaptanı Stefan Saviç organizasyonunda düzenlenen programa katıldı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, programda teknik direktör Fatih Tekke, teknik heyet ve futbolcular bir araya geldi.

Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan da telefonla görüştüğü teknik heyet ve futbolculara yeni sezonda başarılar diledi.

Kaynak: AA
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