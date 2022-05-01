Trabzonsporlu futbolcular hem röportaj verdi, hem eğlendi, hem de şampiyonluğu kutladı

Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'da futbolcular açıklamalarda bulundu.

Siopis de, "Çok çaba gösterdik, bütün arkadaşlarımızın çok emeği var burada. İnsanlar sahaya girdiğinde şampiyonluğu kazandığı anda ki mutluluğu hep birlikte gördük. Duygular çok yoğun olduğunda hiç bir şey hissedemezsiniz, bende bir şey hissedemiyorum. Taraftarlarımız ile birlikte bunu hep birlikte kutlayacağız" şeklinde konuştu.