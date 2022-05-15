Trabzonsporlu futbolcular, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda şampiyonluğu kutladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzonsporlu futbolcular, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda şampiyonluğu kutladı

AA - Hilmi Sever - Spor
 - Güncelleme:
Trabzonsporlu futbolcular, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda şampiyonluğu kutladı

Trabzonsporlu futbolcular, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Altay'ı 2-1 yendikleri karşılaşmanın ardından Atatürk Olimpiyat Stadı'nda şampiyonluğu bordo-mavili taraftarlarla birlikte kutladı.

Trabzonsporlu futbolcular, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Altay'ı 2-1 yendikleri karşılaşmanın ardından Atatürk Olimpiyat Stadı'nda şampiyonluğu bordo-mavili taraftarlarla birlikte kutladı.

Maçın bitiş düdüğünün ardından futbolcular, orta sahada bir araya geldi. Sahaya getirilen şampiyonluk kupası Trabzonspor'un takım kaptanı Uğurcan Çakır'ın ellerinde havaya kaldırılınca statta büyük bir coşku yaşandı.

Ardından futbolcular ve teknik heyet, şampiyonluk kupasıyla tribünleri gezdi. Taraftarlar da yaptıkları tezahüratlar ve şarkılar eşliğinde şampiyonluğu kutladı.

AA / Hilmi Sever - Spor

Atatürk Olimpiyat Stadı, Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Altay, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title