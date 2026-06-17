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Trabzonsporlu Batagov dünyaevine girdi

Trabzonsporlu Batagov dünyaevine girdi
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Trabzonspor'un Ukraynalı savunma oyuncusu Arseniy Batagov, sevgilisi Elizaveta Zolotova ile İtalya'nın Como Gölü kıyısında romantik bir düğün töreniyle evlendi. Çift, mutluluklarını sosyal medyada paylaştı.

Trabzonspor'un başarılı savunma oyuncusu Arseniy Batagov, Elizaveta Zolotova ile İtalya'nın ünlü Como Gölü kıyısında düzenlenen görkemli bir törenle hayatını birleştirdi.

Bordo-mavili ekibin savunmadaki önemli isimlerinden Arseniy Batagov, özel hayatında da mutluluğa adım attı. Ukraynalı futbolcu, uzun süredir birliktelik yaşadığı Elizaveta Zolotova ile dünyaevine girdi.

Como Gölü'nde romantik düğün

Genç çift, İtalya'nın en gözde turizm merkezlerinden biri olan Como Gölü kıyısında gerçekleştirilen düğün töreninde aileleri ve yakın dostlarının katılımıyla evlendi. Doğal güzellikleriyle ünlü bölgede düzenlenen törende çiftin mutluluğu dikkat çekti.

Mutluluklarını sosyal medyada paylaştılar

Batagov ve Zolotova, düğün töreninden kareleri sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşırken, paylaşımlar kısa sürede yoğun ilgi gördü. Trabzonsporlu futbolcunun takım arkadaşları ve taraftarlar da genç çifte tebrik mesajları gönderdi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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