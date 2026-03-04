Haberler

Trabzonspor kupada RAMS Başakşehir FK'yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü hafta maçında RAMS Başakşehir FK'yı 4-2 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı. Kısa süre içinde bulduğu iki golle karşılaşmayı kazandı.

TRABZONSPOR, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü hafta maçında deplasmanda RAMS Başakşehir FK'yı 4-2 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Bordo-mavililer, özellikle kısa süre içinde bulduğu iki golle karşılaşmanın seyrini değiştirdi.

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü hafta karşılaşmasında RAMS Başakşehir FK'ya konuk olan Trabzonspor, sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrılarak çeyrek finale yükseldi. Topla oynama oranında eşitlik sağlanan mücadelede (%50-%50), ev sahibi ekip 19 şut çekerken Trabzonspor 9 şutta kaldı. Bu şutlarda RAMS Başakşehir FK 10, Trabzonspor 5 isabet buldu. Kornerlerde Trabzonspor, 5-4'lük üstünlük kurdu. Trabzonspor 5 kez ofsayt bayrağına takıldı, Başakşehir ise 1 kez ofsaytta kaldı. Faul sayıları 14-17 olarak kayıtlara geçerken, karşılaşmada ev sahibi ekip 1 kırmızı kart gördü.

ONUACHU VE OZAN'DAN PEŞ PEŞE GOLLER

Trabzonspor'un üçüncü golü Paul Onuachu'dan gelirken, santranın ardından yaklaşık 30 saniye sonra Ozan Tufan farkı artıran golü kaydetti. Bordo-mavililer kısa sürede bulduğu iki golle skoru 4-2'ye taşıdı. Bu sonuçla Trabzonspor, 9 puanla grup 2'ncisi olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi ve yoluna devam etti.

YEREL BASIN MANŞETLERİ

Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler de bordo-mavili ekibin Başakşehir deplasmanında aldığı galibiyeti manşetlerine taşıdı.

Trabzon yerel basın manşetleri şu şekilde:

Taka: Kupa'ya selam yola devam

Günebakış: Kupa'da yola devam

Sonnokta: Kupa'da yola devam

Kuzey Ekspres: Kim tutar Trabzon'u

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
