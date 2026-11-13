Trabzonspor, Zenit'le 15 Kasım'da oynayacağı özel maça Thomas Reis ile hazırlanıyor

Trabzonspor, Zenit'le 15 Kasım'da oynayacağı özel maça Thomas Reis ile hazırlanıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Trabzonspor, 15 Kasım'da St. Petersburg'da Zenit ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarına Thomas Reis yönetiminde başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda pas, rondo ve dar alanda oyun çalışıldı; hazırlıklar yarın tamamlanacak.
Trabzonspor, milli arada 15 Kasım'da St. Petersburg'da Rusya Premier Ligi ekiplerinden Zenit ile yapacağı özel maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda bordo-mavili futbolcular, salonda ısınmanın ardından pas, rondo ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi.
Ayrıca antrenman öncesinde futbolcu Benjamin Bouchouari için doğum günü pastası kesildi.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: AA