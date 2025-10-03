Trabzonspor, Zecorner Kayserispor'u 4-0 Geçti
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, Zecorner Kayserispor'u 4-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Goller Okay Yokuşlu, Augusto, Zubkov ve Onuachu'dan geldi.
Stat: Papara Park
Hakemler: Ali Şanslan, Suat Güz, Gökhan Barcın
Trabzonspor : Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç (Dk. 85 Ozan Tufan), Okay Yokuşlu (Dk. 73 Muçi), Folcarelli, Oulai (Dk. 85 Sikan), Zubkov (Dk. 60 Arif Boşluk), Augusto (Dk. 73 Olaigbe), Onuachu
Zecorner Kayserispor : Bilal Bayazit, Ramazan Civelek (Dk. 78 Talha Sarıarslan), Denswil, Carole, Abdulsamet Burak (Dk. 58 Tuci), Dorukhan Toköz (Dk. 58 Nurettin Korkmaz), Opoku (Dk. 69 Mane), Benes, Furkan Soyalp, Cardoso, Onugkha (Dk. 78 Burak Kapacak)
Goller: Dk. 12 Okay Yokuşlu, Dk. 53 Augusto, Dk. 56 Zubkov, Dk.90+4 Onuachu (penaltıdan) ( Trabzonspor )
Sarı kartlar: Dk. 42 Dorukhan Toköz, Dk.90+4 Bilal Bayazit, Corole (maç bittikten sonra) (Zecorner Kayserispor )
48. dakikada Zubkov'un ceza alanı sağ çaprazından şutunda kaleci Bilal Bayazit, güçlükle topu üsten kornere çeldi.
50. dakikada Batagov'un uzun pasında savunmanın arkasında topla buluşarak ceza alanına giren Zubkov'un şutunda kaleci Bilal Bayazit, topu kornere göndererek bir tehlikeyi daha önledi.
52. dakikada savunmanın uzaklaştırmak istediği topu penaltı noktası gerisinde bulan Oulai'nin şutunda, kaleci Bilal Bayazit, topu kornere çeldi.
53. dakikada Trabzonspor, ikinci golü buldu. Oulai'nin sol taraftan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde Augusto, yakın mesafeden kafayla topu filelerle buluşturdu: 2-0
56. dakikada Trabzonspor, farkı 3'e çıkardı. Savic'in uzun pasında ceza alanı içinde Zubkov, kaleci Bilal Bayazit ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelere yolladı: 3-0
84. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza alanına sokulan Olaigbe'nin şutunda kaleci Bilal Bayazit, yatarak topu çeldi.
90. dakikada Ozan Tufan'ın pasında, ceza alanı içinde Sikan'ın şutunda top üst direkten döndü. Dönen topu Onuachu kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlağı kaleci Bilal Bayazit üsten kornere tokatladı.
90+4. dakikada Trabzonspor, kaleci Bilal Bayazit'in Sikan'ı düşürmesiyle penaltı kazandı. Onuachu, kullandığı penaltı atışında topu kaleci Bilal Bayazit'in ters köşesinden filelere yolladı: 4-0
Karşılaşma, Trabzonspor'un 4-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.