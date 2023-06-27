Trabzonspor, Dimitrios Kourbelis'i renklerine bağladı! İşte alacağı ücret

Trabzonspor, Panathinaikos'tan ayrılan Dimitrios Kourbelis'u kadrosuna kattığını duyurdu. Bordo-mavililer Yunan futbolcu ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. 29 yaşındaki oyuncu, Karadeniz ekibinden ilk yılında 950 bin euro net maaş alacak.

Trabzonspor Panathinaikos'tan ayrılan Dimitrios Kourbelis'u kadrosuna kattığını açıkladı. Başarılı orta saha kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan bir video ile duyuruldu.

SÖZLEŞME 2+1 YILLIK

Bordo-mavililer, 29 yaşındaki orta saha Dimitrios Kourbelis ile 2+1 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

İLK YILINDA 950 BİN EURO ALACAK

29 yaşındaki oyuncuya 2023-24 sezonu için 950 bin euro, 2024-25 sezonu için 1 milyon euro ve opsiyonunun kullanılması durumunda 2025-26 sezonunda 1.1 milyon euro ücret verileceği KAP'a bildirildi.

"BİZE HER YER TRABZON"

Futbolcunun açıklamalarına yer verilen videoda Kourbelis, "Merhaba Trabzonspor taraftarı. Ailenize katıldığım için mutluyum. Elimden geleni yapmaya hazırım. Bize her yer Trabzon" ifadelerini kullandı.