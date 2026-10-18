Trabzonspor, Yukatel Denizli Basket'i deplasmanda 75-70 yendi

Trabzonspor, Yukatel Denizli Basket'i deplasmanda 75-70 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Yukatel Denizli Basket'i 75-70 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk yarısını 40-28 önde tamamlayan Trabzonspor, üçüncü periyot sonunda 56-53 öne geçti ve sahadan galibiyetle ayrıldı.
Salon: Pamukkale Üniversitesi
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Duhan Köyiçi, Batuhan Söylemezoğlu
Yukatel Denizli Basket: Brae Ivey 11, Victor Bailey 20, Meeks 16, Mustapha Amzil, Mahir Ağva 3, Dunn, Mustafa Yılmaz, Pecarski 6, Erten Gazi 10, Egemen Güven 4
Trabzonspor : Keene 16, Yiğit Arslan 6, Yeboah 7, Tillman 2, Manek 13, Canaan 6, Tolga Geçim 3, Caupain Jr. 5, Ege Arar 2, Yiğit Mestoğlu, Terry 15, Rıdvan Öncel??????????????
1. Periyot: 16-17
Devre: 28-40
3. Periyot: 53-56
Beş faulle oyundan çıkanlar: 36.97 Terry, 38.68 Keene ( Trabzonspor ), 39.89 Mahir Ağva (Yukatel Denizli Basket)
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Trabzonspor, konuk olduğu Yukatel Denizli Basket'i 75-70 yendi.