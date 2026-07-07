Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

TRABZONSPOR, 2026-2027 sezonu hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bu akşam yaptığı ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi. Pas çalışması ile devam eden antrenman, dar alanda oyun ve dayanıklılık çalışması ile sona erdi. Bordo mavililer, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

Öte yandan, antrenman öncesinde yeni transferlerden Metehan Mimaroğlu için doğum günü pastası kesildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı