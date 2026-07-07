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Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
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Trabzonspor, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı ikinci antrenmanla devam etti. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleşen idmanda ısınma, pas ve dayanıklılık çalışmaları yapıldı. Antrenman öncesinde yeni transfer Metehan Mimaroğlu için doğum günü pastası kesildi.

TRABZONSPOR, 2026-2027 sezonu hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bu akşam yaptığı ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi. Pas çalışması ile devam eden antrenman, dar alanda oyun ve dayanıklılık çalışması ile sona erdi. Bordo mavililer, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

Öte yandan, antrenman öncesinde yeni transferlerden Metehan Mimaroğlu için doğum günü pastası kesildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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