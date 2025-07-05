Trabzonspor Yeni Sezon Hazırlıklarını Devam Ettiriyor

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Bordo-mavililer, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen sabah antrenmanında, salonda kuvvet çalışması yaptı.

Günün ikinci antrenmanı ise dinamik ısınmanın ardından rondo ve dayanıklılık çalışmasıyla devam etti.

Antrenman, sonuçlandırma çalışmasıyla sona erdi.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı bir günlük iznin ardından yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.