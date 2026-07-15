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Trabzonspor'da Onuachu, yeni sezon hazırlıklarına katıldı

Trabzonspor'da Onuachu, yeni sezon hazırlıklarına katıldı
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Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı akşam antrenmanıyla sürdürdü. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetimindeki çalışmada Paul Onuachu da yer aldı.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı akşam antrenmanıyla sürdürdü. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen çalışmaya Paul Onuachu da katıldı.

Bordo-mavililer, antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması yaptı. Kuvvet çalışmasıyla devam eden idman, geçiş oyunu organizasyonlarıyla tamamlandı.

Bordo-mavililer, yeni sezon hazırlıklarını yarın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştireceği çift antrenmanla sürdürecek. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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