Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Bordo-mavililer, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman yaptı. Dinamik ısınma, 5'e 2 çalışması ve dar alanda çift kale maçın ardından hazırlıklar yarın çift antrenmanla sürecek.
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde oyuncular, dinamik ısınma çalışması gerçekleştirdi.
Antrenmanda 5'e 2 çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç yapıldı.
Bordo-mavili takım, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.
Kaynak: AA / Duygu Avunduk