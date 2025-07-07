Trabzonspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde antrenmanlarına devam ederken kaptan Uğurcan Çakır da ekibe katıldı. Akşam yapılacak antrenmanla hazırlıklar sürdürecek.
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, oyuncular salonda kuvvet çalışması yaptı.
Bordo-mavili takımın eski futbolcusu Marek Hamsik'in jubile maçı için gittiği Slovakya'dan dönen kaptan Uğurcan Çakır da antrenmanda yer aldı.
Karadeniz ekibi, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor