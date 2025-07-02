Trabzonspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına aralıksız devam ediyor. Oyuncular, dinamik ısınma sonrası pas ve sonuçlandırma çalışmaları yaptı.
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, bordo-mavililerin Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde antrenmanlara devam ettiği bildirildi.
Açıklamada, oyuncuların dinamik ısınmanın ardından pas ve sonuçlandırma çalışması yaptığı kaydedildi.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA / Göktuğ Ergün - Spor