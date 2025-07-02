Trabzonspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde sezon hazırlıkları kapsamında Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde ilk antrenmanını kondisyon salonunda gerçekleştirdi. Takım, rondo ve pas çalışmaları ile antrenmanı tamamladı ve akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Trabzonspor Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümü kondisyon salonunda gerçekleşti.
Bordo-mavili futbolcular, daha sonra rondo ve pas çalışması ile antrenmanı tamamladı.
Karadeniz ekibi, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor