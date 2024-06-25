Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda oyuncular, koşu testi çalışması yaptı.
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından bir kilometre koşu test çalışması gerçekleştirdi.
Antrenmanda, milli takımlarda bulunan futbolcular yer almadı.
Bordo-mavililer, yeni sezon hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.