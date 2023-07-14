Trabzonspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor, Slovenya'nın Kranj şehrinde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde yapılan antrenmanda dinamik ısınma ve sonuçlandırma çalışmaları gerçekleştirildi. Yarın yapılacak antrenman ve MOL Fehervar ile oynanacak hazırlık maçıyla birlikte yeni sezon çalışmaları devam edecek.