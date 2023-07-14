Trabzonspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Trabzonspor, Slovenya'nın Kranj şehrinde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde yapılan antrenmanda dinamik ısınma ve sonuçlandırma çalışmaları gerçekleştirildi. Yarın yapılacak antrenman ve MOL Fehervar ile oynanacak hazırlık maçıyla birlikte yeni sezon çalışmaları devam edecek.
Trabzonspor, Slovenya'nın Kranj şehrinde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.
Trabzonspor, teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde saat 11.00'deki sabah idmanının ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. Koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenmanın son bölümünde ise sonuçlandırma yapıldı. Bordo-mavililer yarın yapacağı antrenman ve MOL Fehervar ile oynayacağı hazırlık maçıyla birlikte yeni sezon çalışmalarına devam edecek. (DHA