Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig 2023-24 sezonu için antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde yapılan antrenmanda dinamik ısınma, pas çalışması ve aerobik çalışma gerçekleştirildi. Milli takımlarda görev alan oyuncuların yer almadığı antrenmanın devamı akşam saatlerinde yapılacak.
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig 2023-24 sezonu için hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 10.00'da teknik direktör Nenad Bjelica eşliğinde çalışan bordo-mavililer, antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve pas çalışması yaptı. Antrrenmanın son bölümünde ise aerobik çalışma gerçekleştirdi. Antrenmanda milli takımlarda görev alan oyuncular yer almazken, bordo-mavililer, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.