Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig 2023-24 sezonu için antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde yapılan antrenmanda dinamik ısınma, pas çalışması ve aerobik çalışma gerçekleştirildi. Milli takımlarda görev alan oyuncuların yer almadığı antrenmanın devamı akşam saatlerinde yapılacak.