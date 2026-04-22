Trabzonspor ile Samsunspor Ziraat Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelecek

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. İki takım daha önce Türkiye Kupası'nda 6 kez mücadele etti ve Trabzonspor bu karşılaşmalarda 5 galibiyet aldı.

TRABZONSPOR ile Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında yarın yapacakları maçla 67'nci kez karşı karşıya gelecek. Türkiye Kupası'nda daha önce 6 kez karşı karşıya gelen iki takımdan Trabzonspor'un 5, Samsunspor'un 1 galibiyeti bulunuyor.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında yarın Samsunspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 18.45'te başlayacak.

TRABZONSPOR ÜSTÜN

İki takım arasındaki rekabet 2'nci ligde 1967 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 56'sı Süper Lig, 4'ü 2'nci Lig, 6'sı Türkiye Kupası olmak üzere 66 maçta karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor'un 40, Samsunspor'un 13 galibiyeti bulunurken 13 maç beraberlikle sonuçlandı. İki takımın 2'nci Lig'de oynadığı 4 maçta Trabzonspor'un 2 galibiyeti, Samsunspor'un 1 galibiyeti bulunurken 1 maç da berabere sonuçlandı. Süper Lig'de 56 kez karşı karşıya gelen iki takım arasındaki maçlardan 33'ü Trabzonspor'un, 11'i Samsunspor'un galibiyeti ile tamamlanırken, 12 maç da berabere sonuçlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
