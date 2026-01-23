Futbol: Trendyol Süper Lig
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. İki takımın da birkaç önemli pozisyonu değerlendiremediği maçta, kalecilerin performansı ön plana çıktı.
Stat: Papara Park
Hakemler: Ali Yılmaz, Gökhan Barcın, Abdullah Uğur Sarı
Trabzonspor : Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Augusto
Kasımpaşa : Gianniotis, Winck, Becao, Opoku, Frimpong, Kerem Demirbay, Ben Quanes, İrfan Can Kahveci, Fall, Diabete, Kubilay Kanatsızkuş
3. dakikada ceza alanı dışından Oulai'nin şutunda kaleci Gianniotis, topu kornere çeldi.
10. dakikada Kasımpaşa savunmasında Opoku'nun kafa ile uzaklaştırmak istediği top penaltı noktasında uygun durumdaki Zubkov'da kaldı. Bu futbolcunun şutunda top Augusto'ya çarparak kaleden uzaklaştı.
33. dakikada Muçi'nin şutunda top yandan auta gitti.
Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.