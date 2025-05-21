Trabzonspor ve Galatasaray'a Disiplin Cezaları

PROFESYONEL Futbol Disiplin Kurulu, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a 'Futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar' sebebiyle 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. Kurul Galatasaray Kulübü'ne 336 bin TL para cezası, Trabzonspor Kulübü'ne ise 3 milyon 508 bin TL para cezası verildiğini açıkladı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun Türkiye Kupası Finali'nde Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan mücadele ile ilgili almış olduğu kararlar şu şekilde:

"1-TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 14.05.2025tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.'nin, kupa seremonisine katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 840.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2-GALATASARAY A.Ş.'nin, 14.05.2025tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 336.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. hakkında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA, (oyçokluğu)

3-TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 12.05.2025 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya (X) hesabından yapılan paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/1-b maddesi uyarınca 2.500.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)

TRABZONSPOR A.Ş. Başkanı ERTUĞRUL DOĞAN'ın, 12.05.2025 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya (X) hesabından yapılan paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/3. ve 38/1-a maddeleri uyarınca 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)

Karar verilmiştir"