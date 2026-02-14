Futbol: Trendyol Süper Lig
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, Fenerbahçe ile oynadığı mücadelede ilk yarıyı 2-2 eşitlikle tamamladı. Maçta Muçi ve Onuachu (Trabzonspor), Talisca ve Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe) gollerle skoru belirledi.
Stat: Papara Park
Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Bersan Duran
Trabzonspor : Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Oulai, Folcarelli, Augusto, Muçi, Mustafa Eskihellaç, Onuachu
Fenerbahçe : Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, Kante, Guendouzi, İsmail Yüksek, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca
Goller: Dk. 6 Muçi, Dk. 43 Onuachu ( Trabzonspor ), Dk. 15 Talisca, Dk. 34 Kerem Aktürkoğlu ( Fenerbahçe )
Sarı kartlar: Dk. 36 Talisca, Dk. 43 Guendouzi ( Fenerbahçe ), Dk. 39 Augusto, Dk. 43 Onana, Dk. 45 Lovik ( Trabzonspor )
5. dakikada Asensio'nun sol taraftan yerden pasında arka direkte Skriniar'ın altıpas içinde vuruşunda, savunmada Lovik'e çarpan top uzaklaştı.
6. dakikada Trabzonspor ilk atağında golü buldu. Nwaiwu'nun uzun pasında savunmanın arkasında topla buluşan Muçi, öne çıkan kaleci Ederson'un üzerinden meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0
15. dakikada İsmail Yüksek'in pasında ceza alanı sağ çaprazında Talisca'nın şutunda, top kaleci Onana'nın solundan filelere gitti: 1-1
28. dakikada Pina'nın sağdan ortasında ceza alanı içinde iyi yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunda, top direğin yanından auta çıktı.
32. dakikada Pina'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, kaleci Ederson tehlikeyi önledi.
34. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Pina'nın pasında topu kapan İsmail Yüksek, Asensio'yu gördü. Bu futbolcunun aktardığı top ile ceza alanı sol çaprazında buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun şutunda, meşin yuvarlak kaleci Onana'nın solundan filelere gitti: 1-2
37. dakikada Muçi'nin kullandığı serbest atışta, önce baraja sonra direğe çarpan top kornere çıktı.
43. dakikada bu kez Trabzonspor, beraberliği yakaladı. Lovik'in soldan ortasında, ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, yerden seken top kaleci Ederson'un solundan filelerle buluştu: 2-2
Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 sona erdi.