Haberler

Trabzonspor'un yıldızı "Fenerbahçe'yi bana bırakın" demiş

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Trabzonspor'un yıldızı 'Fenerbahçe'yi bana bırakın' demiş
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor'un yıldız golcüsü Paul Onuachu, Fenerbahçe ile oynayacakları maç için özel bir hazırlık içerisinde. Nijeryalı futbolcu, geçmiş dönemlerde de büyük maçlarda skora katkı sağlamıştı.

Trabzonspor'un Nijeryalı forveti Paul Onuachu, Fenerbahçe derbisine özel hazırlanıyor. Bordo-mavili takımın en önemli gol silahı olarak öne çıkan Onuachu, geçmişteki büyük maç performansıyla dikkat çekiyor.

DERBİYE ÖZEL ÇALIŞMA

Onuachu, bu hafta oynanacak Fenerbahçe maçında takımının en önemli kozu olacak. Nijeryalı yıldız, derbiye özel bir antrenman programıyla hazırlanıyor.

BÜYÜK MAÇLARDA ETKİLİ

Nijeryalı oyuncu, 2023-2024 sezonunda kiralık oynadığı dönemde Trabzonspor'un sahasında Beşiktaş'ı 3-0, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 yendiği karşılaşmalarda 1'er gol kaydetti. Bordo-mavili takımın golcüsü, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'un Beşiktaş'a 3-2 yenildiği karşılaşmada da 1 kez rakip fileleri havalandırmıştı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Ahmet Mümtaz Taylan 4 ayda 18 kilo verdi

Ünlü oyuncudan şaşırtan değişim! Sadece 4 ayda 18 kilo verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çocuklar Duymasın'ın 'Havuç'uydu! Furkan Kızılay'ın yeni mesleği şaşırttı

Çocuklar Duymasın'ın 'Havuç'uydu! Yeni mesleği şaşırttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.