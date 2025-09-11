Trabzonspor'un yıldızı 'Fenerbahçe'yi bana bırakın' demiş

Trabzonspor'un Nijeryalı forveti Paul Onuachu, Fenerbahçe derbisine özel hazırlanıyor. Bordo-mavili takımın en önemli gol silahı olarak öne çıkan Onuachu, geçmişteki büyük maç performansıyla dikkat çekiyor.

DERBİYE ÖZEL ÇALIŞMA

Onuachu, bu hafta oynanacak Fenerbahçe maçında takımının en önemli kozu olacak. Nijeryalı yıldız, derbiye özel bir antrenman programıyla hazırlanıyor.

BÜYÜK MAÇLARDA ETKİLİ

Nijeryalı oyuncu, 2023-2024 sezonunda kiralık oynadığı dönemde Trabzonspor'un sahasında Beşiktaş'ı 3-0, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 yendiği karşılaşmalarda 1'er gol kaydetti. Bordo-mavili takımın golcüsü, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'un Beşiktaş'a 3-2 yenildiği karşılaşmada da 1 kez rakip fileleri havalandırmıştı.