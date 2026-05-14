Ernest Muçi, golleriyle Trabzonspor'a katkı vermeye devam ediyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup ederek finale yükselen Trabzonspor'un galibiyet golünü atan Ernest Muçi, takımına katkı vermeye devam ediyor.

Beşiktaş'tan sezon başladıktan sonra 1 milyon avroya kiralanan Arnavut futbolcu, bordo-mavili takım formasıyla Süper Lig'de 25 karşılaşmada 11 gol kaydederken Ziraat Türkiye Kupası'nda rakip ağlara 7 karşılaşmada 4 gol gönderdi.

Karadeniz ekibinde forma giyen Arnavut futbolcu, lig, kupa ve Süper Kupa'da oynadığı 33 maçta 15 gol kaydetti. Beşiktaş günlerinin çok üzerine çıkan oyuncu, kariyerinin en parlak dönemini geçiriyor.

Sakatlığın ardından tekrar çıkışa geçti

Muçi, sakatlığı nedeniyle suskun kaldığı dönemin ardından tekrar takımına katkı yapmaya başladı.

Bordo-mavili futbolcu, tedavisi tamamlanıp formunu yakaladıktan sonra geçen hafta ligde 2-1 kazanılan Beşiktaş ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Gençlerbirliği maçında takımının galibiyet gollerine imza atan isim oldu.

Kupada takımının en golcüsü

Muçi, Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.

Arnavut oyuncu 4 gol ile takımına kupada en çok skor katkısı yapan isim olurken ara transferde Belçika'nın Anderlecht takımına transfer olan Danylo Sikan da 3 gol ile bu oyuncuyu takip etti.

Muçi, Trabzonpor'un Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda galip geldiği İstanbulspor maçında 2, Fethiyespor maçında 1 gol attı.

Arnavut oyuncu, son oynanan Gençlerbirliği maçında skora katkı yaparak kupadaki gol sayısını 4'e çıkardı ve takımını finale taşıdı. Muçi, ayrıca Samsunspor ile penaltılara giden karşılaşmada da son atışı gole çevirerek turu getiren isim olmuştu.

Onuachu'dan sonra en fazla gol atan oyuncu

Ernest Muçi, 15 golle Trabzonspor'da golcü oyuncu Paul Onuachu'dan sonra en fazla rakip fileleri havalandıran iki oyuncudan biri oldu.

Onuachu, Süper Lig'de 29 maçta 22, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5 maçta 2 gol olmak üzere toplam 34 karşılaşmada 24 gol ile bordo-mavililerin en golcü oyuncusu olurken Muçi, 38 resmi maçta 15 gol atan Augusto ile birlikte ikinci sırayı paylaştı.

Ligde gol attığı maçlarda 19 puan kazanıldı

Trabzonspor, Ernest Muçi'nin Süper Lig'de gol attığı karşılaşmalarda 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile hanesine 19 puan yazdırdı.

Muçi, Trabzonspor'un galibiyetle ayrıldığı RAMS Başakşehir ve Göztepe maçlarında ikişer, TÜMOSAN Konyaspor, Kocaelispor, Samsunspor ve Beşiktaş (deplasman) müsabakalarında ise birer kez ağları havalandırdı.

Arnavut futbolcu, sahalarında berabere kaldıkları Beşiktaş maçı ile kaybettikleri Gençlerbirliği ve Fenerbahçe karşılaşmalarında da birer kez topu filelere gönderdi.