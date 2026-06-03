Haberler

Trabzonspor'un yeni transferi Cabral, İstanbul'a geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor, Portekiz ekibi Benfica'dan kadrosuna katmayı planladığı sol bek Sidny Lopes Cabral'ı transfer görüşmeleri için İstanbul'a getirdi. 23 yaşındaki oyuncu geçen sezon 28 maçta 6 gol ve 6 asist kaydetti.

Trabzonspor'un Portekiz ekibi Benfica'dan kadrosuna kattığı Sidny Lopes Cabral, transfer görüşmelerini sürdürmek için İstanbul'a geldi.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkların kapsamında kadro planlamasını sürdürüyor. Bordo-mavililer, son olarak Portekiz temsilcisi Benfica forması giyen 23 yaşındaki sol bek oyuncusu Sidny Lopes Cabral'ı transfer görüşmelerini sürdürmek için Türkiye'ye çağırdı.

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Estrela forması giyen 23 yaşındaki futbolcu, sezonun ikinci bölümünü ise Benfica'da geçirdi. Toplam 28 karşılaşmada görev alan Yeşil Burun Adalı oyuncu, 6 gol ve 6 asistlik performans ortaya koydu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP yorumu: Kahraman ilan ettikleri hain oldu

Erdoğan'dan çok konuşulacak bir Kılıçdaroğlu çıkışı daha

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlk cinsel deneyim itirafıyla gündem olmuştu! Nazlı Bulum evleniyor

İlk cinsel deneyim itirafıyla gündem olmuştu! Evlenmeye hazırlanıyor
Mbappe, sevgilisi Ester ile tatilde

Çifte kumrular tatilde

Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları tanıtıldı

İşte F.Bahçe'nin yeni sezon formaları
Selçuksports yöneticisi Selçuk Yılmaz'dan akılalmaz ifade: Ben bilgisayardan anlamam

Kaçak yayın yapan Selçuksports yöneticisinden akılalmaz ifade
Siyasetten uzaklaşan Barış Atay, ünlü oyuncuyla aşk kaçamağında

Ünlü oyuncu ile aşk tatilinde! Paylaştıkları fotoğraflar ele verdi

Marketlerde kapış kapış satılan ürün zehir çıktı

Aman dikkat! Marketlerde kapış kapış satılan ürün zehir çıktı
20 yıllık faili meçhul dosya aydınlatıldı! Gülcan Yazıcı cinayetinde sır perdesi aralanıyor

20 yıllık faili meçhul dosyada sır perdesi aralanıyor