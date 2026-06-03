Trabzonspor'un yeni transferi Cabral, İstanbul'a geldi
Trabzonspor, Portekiz ekibi Benfica'dan kadrosuna katmayı planladığı sol bek Sidny Lopes Cabral'ı transfer görüşmeleri için İstanbul'a getirdi. 23 yaşındaki oyuncu geçen sezon 28 maçta 6 gol ve 6 asist kaydetti.
Trabzonspor'un Portekiz ekibi Benfica'dan kadrosuna kattığı Sidny Lopes Cabral, transfer görüşmelerini sürdürmek için İstanbul'a geldi.
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkların kapsamında kadro planlamasını sürdürüyor. Bordo-mavililer, son olarak Portekiz temsilcisi Benfica forması giyen 23 yaşındaki sol bek oyuncusu Sidny Lopes Cabral'ı transfer görüşmelerini sürdürmek için Türkiye'ye çağırdı.
Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Estrela forması giyen 23 yaşındaki futbolcu, sezonun ikinci bölümünü ise Benfica'da geçirdi. Toplam 28 karşılaşmada görev alan Yeşil Burun Adalı oyuncu, 6 gol ve 6 asistlik performans ortaya koydu. - İSTANBUL