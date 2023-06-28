Trabzonspor'un yeni yıldızı Joaquin Fernandez İstanbul'a geldi
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Son olarak Yunan futbolcu Dimitris Kourbelis'i kadrosuna katan Trabzonspor, Joaquin Fernandez'i de İstanbul'a getirdi. İspanyol futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak.
Trabzonspor'un ikinci transferi Joaquin Fernandez, İstanbul'a geldi. Yunan futbolcu Dimitris Kourbelis'in ardından Fernandez'in sağlık kontrollerinin tamamlanması ve sözleşme imzalaması bekleniyor.
Trabzonspor, açıklama yaptı;
"Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Joaquin Fernandez Moreno'nun Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."
İSTANBUL'A GELDİ
Bordo-mavililerin KAP'a açıklama yaptığı Fernandez, İstanbul'a geldi. İspanyol futbolcu Trabzon'a geçecek.
SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK
Son olarak Real Valladolid forması giyen Fernandez'in sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.