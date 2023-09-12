Trabzonspor'un Yabancı Oyuncu Transferleri

Trabzonspor, 56 yıllık kulüp tarihinde 180 yabancı uyruklu oyuncu transferi gerçekleştirirken, Başkan Ertuğrul Doğan döneminde ise 10 yabancı oyuncu transferi gerçekleştirdi.

Karadeniz ekibi, kuruluş tarihinde bugüne kadar 54 ülkeden 180 yabancı uyruklu oyuncuyla sözleşme imzaladı. Söz konusu transferlerin çoğunluğu ise Brezilyalı futbolculardan oluşuyor. 26 Mart 2023'de göreve gelen Başkan Ertuğrul Doğan döneminde bordo-mavililer, Dimitrios Kourbelis, Joaquin Fernandez, Orsic, Benkovic, Teklic, Fountas, Mendy, Nicolas Pepe, Paul Onuachu ve İtalyan asıllı Türk oyuncu Rayyan Baniya ile birlikte 10 yabancı oyuncu kadrosuna kattı.

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, 170 günlük görev süresinde bordo-mavili kulübün kadrosuna 3'ü Hırvat, 2'si Yunan, 1'er İspanyol, Fransız, İtalyan, Fildişi Sahilli ve Nijeryalı oyuncuyu dahil etti. - TRABZON