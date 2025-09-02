Trabzonspor'un Uğurcan Çakır Transfesi Yılın En Doğru Kararı

Trabzonspor eski Başkan Yardımcısı Gökhan Saral, Başkan Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulunun görev süreleri boyunca aldıkları en doğru kararın kaleci Uğurcan Çakır'ın satışı olduğunu belirterek, bordo-mavililerin yılın transferini gerçekleştirdiğini söyledi.

Trabzonspor eski Başkan Yardımcısı Gökhan Saral, milli kaleci Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Saral, bordo-mavili yönetimin aldığı kararın isabetli olduğunu belirterek, "Trabzonspor yılın transferini gerçekleştirdi" dedi.

Uğurcan Çakır'ın bonuslarla birlikte 36 milyon Euro karşılığında Galatasaray'a transfer edilmesiyle zor ancak doğru bir hamle olduğunu ifade eden Gökhan Saral, "Sayın Başkan Ertuğrul Doğan, daha önce İstanbul kulüplerine satmayacağını açıklamasına rağmen bu transfere onay verdi. Bu, doğru bir karardır. Gitmek isteyen oyuncuyu tutmanın bir anlamı yoktur. Yönetim kurulunun bazı kararlarını eleştirmiş olsam da bu kararın arkasındayım. Türkiye'de transfer rekoru kırıldı, umarım bu gelir doğru şekilde değerlendirilir ve camia da bunun takipçisi olur" diye konuştu.

Geçmiş dönemlerde alınan kararları da hatırlatan Saral, "Muharrem Usta, Mehmet Ekici'nin Fenerbahçe'ye transferine onay vermeyerek doğru bir karar almıştı. Ahmet Ağaoğlu, Abdülkadir Ömür'ün satışına izin vermeyerek doğru karar vermişti. Bugün de Ertuğrul Doğan, Uğurcan Çakır'ın satışına onay vererek doğru bir adım attı" ifadelerini kullandı.

Gökhan Saral ayrıca Trabzonspor'un altyapı politikalarına da değinerek, "UEFA Gençlik Ligi'nde yarı final oynamış bir takımı dağıtmak yanlıştı. Trabzonspor U19 Takımı'nı dağıtıp, Fransa 2. Lig ekiplerinden Christ Inoa Ouali'yi yüksek bedellerle transfer etmek doğru bir yaklaşım değildir" şeklinde konuştu.