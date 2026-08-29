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Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki fikstürü belli oldu

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UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor'un lig aşaması fikstürü açıklandı.

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor'un lig aşaması fikstürü açıklandı.

Bordo-mavili takım, Konferans Ligi'ndeki ilk maçında 15 Ekim Perşembe günü deplasmanda Finlandiya temsilcisi KuPS ile karşılaşacak.

Trabzonspor'un ligdeki maç takvimi şöyle:

15 Ekim Perşembe: KuPS-Trabzonspor

22 Ekim Perşembe: Trabzonspor-Hearts

5 Kasım Perşembe: Trabzonspor-Freiburg

26 Kasım Perşembe: CSKA Sofya-Trabzonspor

10 Aralık Perşembe: Trabzonspor-Jablonec

17 Aralık Perşembe: Kızılyıldız-Trabzonspor

Kaynak: AA
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