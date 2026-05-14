Gençlerbirliği-Trabzonspor maçının ardından

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup eden Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, finale çıktıkları için mutlu olduklarını ve kupayı almak istediklerini söyledi.

Eryaman Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Tekke, zor bir karşılaşma olmasına rağmen ikinci yarıda oyuna ağırlık koyduklarını ve skoru bulduklarını belirtti.

Finale yükseldikleri için mutlu olduklarını dile getiren Tekke, "Tüm hasarlarımıza rağmen zor bir karşılaşma oldu. Oyun olarak bence çok kötüydük ancak ikinci yarının son bölümünde oyuna biraz ağırlık ve inisiyatif katınca skor bulmamız çok değerliydi. Bu süreçte en önemlisi kupa finaline kalmak. Oyuncular, hepimiz bu kupayı çok istiyoruz. Camiamıza, müzemize getirmek istiyoruz. Hafta sonu yine bir maçımız var. Dinlenmesi gereken, sakat oyuncular var. Şimdi dinleneceğiz ve sonrasında tüm her şeyimizle beraber kupa finaline yöneleceğiz, ona hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

Takımın sezon genelindeki durumuna değinen Tekke, "Trabzonspor, uzun yıllardır beklenilen bir şeyi bence başardı. 'Yapabilirizi' tekrar gündeme taşıdı. Bunu bu oyuncular yaptı. Bir senelik süreç bence kulüp, teknik adam ve ekip için öyle uzun bir süre değil. Çünkü maç maç herkes farklı şeyler oynamaya çalışıyor. Biz haftada iki taktik çalışıyoruz. Dolayısıyla bu işler biraz daha süre alıyor. Eksiklerimiz var ama düzeltmek için çaba sarf ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Oyundaki istikrarla ilgili soruyu yanıtlayan Tekke, Trabzonspor'un farklı oyun formasyonlarını uygulamaya çalıştığını anlatarak şunları kaydetti:

"Lig boyunca tüm oyuncularla beraber yaptığımız şeylerin değeri benim açımdan çok önemli. Oyunu ilk yarı ve ikinci yarı diye asla bölmem. Oyunda topa sahip olmak ve etkinlik meselesi de var. Topu istediğiniz yerlere getirdiğinizde bazı oyuncuların oradaki birebirleri, ikiye birleri, bazen bir pas bazen bir koşu gibi küçük detaylar oyunun tüm ritmini bozabiliyor. Rakibin bu konuda çok ciddi hazırlığı olabiliyor. Biz genelde bu olmayınca ikinci, üçüncü oyun formasyonlarımıza dönüyoruz. Dolayısıyla bu kadar çok oyun formasyonuyla oynamak çok kolay bir şey değil. Bugünkü oyunda da bize ön alan baskısı çok yapılamıyor. Karşılamaya ve ikinci bölgede bekleyerek kalabalık savunup hızlı hücum yapıyorlar."