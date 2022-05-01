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Trabzonspor'un şampiyonluğu Kırıkhan'da kutlandı

Demirören Haber Ajansı - Mehmet Kocacık - Spor
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Trabzonspor'un şampiyonluğu Kırıkhan'da kutlandı

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde Karadenizliler'in yaşadığı 408 Evler Mahallesi sakinleri, Trabzonspor'un şampiyonluğunu horonlarla kutladı.

KIRIKHAN, HATAY (DHA) - HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde Karadenizliler'in yaşadığı 408 Evler Mahallesi sakinleri, Trabzonspor'un şampiyonluğunu horonlarla kutladı.

Tamamı Karadenizlilerden oluşan 408 Evler Mahallesi sakinleri, Trabzonspor-Antalyaspor karşılaşmasını pazar alanına kurulan dev platformdan izledi. Karşılaşmanın son düdüğünün çalınmasıyla birlikte, havai fişekler eşliğinde horonlar tepildi, şampiyonluk sevinci gece geç saatlere kadar devam etti.

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Kocacık - Spor

Trabzonspor, Kırıkhan, Spor, Haberler

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