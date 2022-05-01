Trabzonspor'un şampiyonluğu Kırıkhan'da kutlandı
Demirören Haber Ajansı - Mehmet Kocacık - Spor
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HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde Karadenizliler'in yaşadığı 408 Evler Mahallesi sakinleri, Trabzonspor'un şampiyonluğunu horonlarla kutladı.
KIRIKHAN, HATAY (DHA) - HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde Karadenizliler'in yaşadığı 408 Evler Mahallesi sakinleri, Trabzonspor'un şampiyonluğunu horonlarla kutladı.
Tamamı Karadenizlilerden oluşan 408 Evler Mahallesi sakinleri, Trabzonspor-Antalyaspor karşılaşmasını pazar alanına kurulan dev platformdan izledi. Karşılaşmanın son düdüğünün çalınmasıyla birlikte, havai fişekler eşliğinde horonlar tepildi, şampiyonluk sevinci gece geç saatlere kadar devam etti.
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Kocacık - Spor