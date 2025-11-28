Trabzonspor'un Marka Değeri Doğu Karadeniz Turizmini Destekliyor

TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Mehmet Ali Tuna, Trabzonspor'un çok önemli bir marka olduğunu belirterek, bu markanın bölgenin tanıtımında çok önemli rolü olduğunu söyledi.

TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Mehmet Ali Tuna ve yönetim kurulu üyeleri, Trabzonspor Kulübü'nü ziyaret ederek, Genel Sekreter Sami Kahraman ve Genel Sayman Derviş Köz ile bir araya geldi.

Ziyarette bölgenin turizm potansiyeli, tanıtım faaliyetleri ve olası iş birliği fırsatları değerlendirildi. Başkanlığa yeni seçilen Mehmet Ali Tuna, Doğu Karadeniz'in markalaşma sürecine katkı sunmak amacıyla saha çalışmalarına ağırlık vereceklerini belirtti.

Tanıtımın artık masa başında değil, sahada yapılması gerektiğini ifade eden Tuna, "Bizim çok deneyimli acentelerimiz var, yılın altı ayı dünyayı geziyorlar. Onları masaya oturtmadan tanıtım eksik olur. Trabzonspor önemli bir marka; bu markanın bölgenin tanıtımı için çok değerli bir rolü var. Bir arada olarak daha güçlü işler yapabiliriz" dedi.

Ziyaret karşılıklı iyi niyet temennileriyle sona erdi. - TRABZON