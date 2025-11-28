Haberler

Trabzonspor'un Marka Değeri Doğu Karadeniz Turizmini Destekliyor

Trabzonspor'un Marka Değeri Doğu Karadeniz Turizmini Destekliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Mehmet Ali Tuna, Trabzonspor'un bölgenin tanıtımında önemli bir rol oynadığını vurgulayarak, iş birliği fırsatları ve saha çalışmalarına ağırlık vereceklerini ifade etti.

TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Mehmet Ali Tuna, Trabzonspor'un çok önemli bir marka olduğunu belirterek, bu markanın bölgenin tanıtımında çok önemli rolü olduğunu söyledi.

TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Mehmet Ali Tuna ve yönetim kurulu üyeleri, Trabzonspor Kulübü'nü ziyaret ederek, Genel Sekreter Sami Kahraman ve Genel Sayman Derviş Köz ile bir araya geldi.

Ziyarette bölgenin turizm potansiyeli, tanıtım faaliyetleri ve olası iş birliği fırsatları değerlendirildi. Başkanlığa yeni seçilen Mehmet Ali Tuna, Doğu Karadeniz'in markalaşma sürecine katkı sunmak amacıyla saha çalışmalarına ağırlık vereceklerini belirtti.

Tanıtımın artık masa başında değil, sahada yapılması gerektiğini ifade eden Tuna, "Bizim çok deneyimli acentelerimiz var, yılın altı ayı dünyayı geziyorlar. Onları masaya oturtmadan tanıtım eksik olur. Trabzonspor önemli bir marka; bu markanın bölgenin tanıtımı için çok değerli bir rolü var. Bir arada olarak daha güçlü işler yapabiliriz" dedi.

Ziyaret karşılıklı iyi niyet temennileriyle sona erdi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Gülistan Koçyiğit İmralı ziyaretinde neler yaşandığını anlattı! Öcalan'dan CHP'ye özel parantez

İşte İmralı ziyaretinde yaşananlar! Öcalan CHP'yi böyle anmış
Suriyelilere ücretsiz sağlık hizmeti sona eriyor

Yeni yılda eşitleniyoruz! Suriyelilere o hizmet artık ücretli
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Palu ailesi belgesel oluyor

Bir zamanların en çok konuşulan ailesiydi! Ünlü oluyorlar
Dehşete düşüren görüntü: Onlarca öğrencinin kaldığı yurt nehre sürüklendi

Onlarca öğrencinin kaldığı yurt nehre böyle sürüklendi
Binalarda 1 Ocak'tan itibaren yağmur suyu hasadı ve gri su sistemi zorunlu olacak

Binalarda 2026'dan itibaren zorunlu olacak! Su tasarrufunda büyük adım
O şehrimiz için gençlerin söyledikleri skandal

O şehrimiz için gençlerin söyledikleri skandal
Palu ailesi belgesel oluyor

Bir zamanların en çok konuşulan ailesiydi! Ünlü oluyorlar
Fransa bu olayla çalkalandı! İş görüşmesine gelen yüzlerce kadına mide bulandıran tuzak

İş görüşmesine gelen yüzlerce kadına mide bulandıran tuzak
Sıla'nın iddialı elbisesi ve yürüyüşü lansmana damga vurdu

Sıla'nın iddialı elbisesi ve yürüyüşü lansmana damga vurdu
Galatasaray'da derbi için dev prim! Futbolcular bayram edecek

Derbi öncesi aldığı karar futbolculara bayram ettirecek
Mehmet Ağar'la aynı masada görüntülenen başsavcı Yargıtay'a atandı

Mehmet Ağar'la aynı masada görüntülenen başsavcının görev yeri değişti
Kilo alma deneyi yapan Influencer hayatını kaybetti

Yaptığı akıl almaz deney, fenomeni uykuda ölüme götürdü
Akaryakıta gece yarısı çifte indirim

Araç sahiplerinin yüzü gülecek! Gece yarısı çifte indirim geldi
Mansur Yavaş'ın suç duyurusuna Osman Gökçek'ten jet yanıt

Mansur Yavaş'ın hamlesi sonrası ilk açıklama geldi
Ölüme davetiye çıkaran çiğköfteci

Tüyler ürperten görüntüler! Ölüme davetiye çıkaran çiğköfteci
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.