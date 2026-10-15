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Trabzonspor'un KuPS Kuopio ile maçının hakem ve kadroları açıklandı

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UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında oynanacak KuPS Kuopio-Trabzonspor maçının hakemleri ve iki takımın kadroları açıklandı. Mücadelede Malta'dan Ishmael Barbara, Luke Portelli ve Duncan Spencer görev alacak.

UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasındaki KuPS Kuopio- Trabzonspor karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle:

Hakemler: Ishmael Barbara, Luke Portelli, Duncan Spencer (Malta)

KuPS Kuopio: Kreidl, Puukko, Nuhu, Lötjönen, Kujasalo, Pasanen, Pennanen, Lutumba, Eskesen, Armah, Parzyszek

Trabzonspor: Onana, Pina, Mendy, Samet Akaydin, Cenk Özkacar, Melih Kabasakal, Ozan Tufan, Bouchouari, Salah, Aral Şimşir, Onuachu

Kaynak: AA
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