Trabzonspor'un kalbini söküp alıyorlar! Fenerbahçe, Nwakaeme ile prensip anlaşmasına vardı
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Yeni sözleşme için 3 milyon euro imza parası isteyen Anthony Nwakaeme'nin Trabzonspor'la yürüttüğü görüşmeler tıkanma noktasına geldi. Bunun üzerine devreye Fenerbahçe'nin, Nijeryalı futbolcuyla 1.5 milyon euro imza parası ve 2 milyon 750 bin euro'dan 3 yıllık sözleşmede prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.
Trabzonspor'la yeni sözleşme görüşmelerinde yol alamayan Anthony Nwakaeme'nin Fenerbahçe'yle prensip anlaşmasına vardığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.
TRABZONSPOR'LA GÖRÜŞMELER TIKANDI
Ajansspor'un haberine göre, Trabzonspor yönetiminden 2+1 yıllık sözleşme karşılığından imza parası olarak peşin 1.8 milyon euro para ve yıllık 3 milyon euro isteyen Nwakaeme'nin bu istekleri üzerine görüşmeler tamamen tıkanma noktasına geldi. Bordo-mavili yönetimde başkan Ahmet Ağaoğlu'nun, Nwakaeme'nin bu tavrından dolayı da oldukça sinirlendiği belirtildi.
FENERBAHÇE İLE PRENSİP ANLAŞMASINA VARDI
Fenerbahçe'ye önerilen futbolcu için sarı-lacivertli yönetimin Nijeryalı yıldıza 1.5 milyon euro imza parası ve 2 milyon 750 bin eurodan 3 yıllık sözleşme teklif ettiği ve prensipte anlaşma sağlandığı öğrenildi. Trabzonspor ile toplamda 141 maça çıkan başarılı oyuncu 44 gol ve 40 asist kaydetti.