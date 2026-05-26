Sezonu 61 golle tamamlayan Trabzonspor, gollerin büyük bölümünü ikinci yarılarda kaydetti

Süper Lig'de sezonu 69 puanla 3'üncü sırada tamamlayan Trabzonspor, hücum performansında özellikle ikinci yarılarda ortaya koyduğu etkili oyunla ön plana çıktı. Bordo-mavililer sezon boyunca kaydettiği 61 golün büyük bölümünü ikinci devrede bulurken, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde maçların ilerleyen bölümlerinde oyunun temposunu yükselten bir görüntü sergiledi.

EN ETKİLİ DÖNEM 46-60 DAKİKALARI

Trabzonspor, sezon boyunca attığı 61 golün 15'ini maçların 46 ile 60'ıncı dakikaları arasında kaydetti. Bordo-mavililer bu süreçte yüzde 25'lik oran yakalayarak en etkili zaman dilimini ikinci yarının ilk bölümünde ortaya koydu. Karadeniz ekibi, devre arası dönüşlerinde oyunun temposunu yükselterek rakip savunmalar üzerinde baskı kurdu. Bordo-mavililer maçların son bölümlerinde de skor üretmeye devam etti. Trabzonspor, 76 ile 90'ıncı dakikalar arasında 13 kez fileleri havalandırarak yüzde 21'lik oran yakaladı. Karadeniz ekibi özellikle maçların son anlarında bulduğu gollerle dikkat çekti.

İLK YARILARDA KONTROLLÜ OYUN

İlk yarı sonuçlarında beraberlik oranı yüzde 41'e ulaşan Trabzonspor, özellikle deplasman maçlarında kontrollü oyun anlayışıyla öne çıktı. Bordo-mavililer dış sahada oynadığı karşılaşmaların ilk yarılarında yüzde 45 oranında 0-0 eşitlikle soyunma odasına gitti.

GOLLÜ MAÇLAR DİKKAT ÇEKTİ

Trabzonspor'un sezon boyunca oynadığı maçlarda yüksek skorlar da dikkat çekti. Bordo-mavililerin karşılaşmalarının yüzde 56'sında 3 ve üzeri gol çıkarken, özellikle deplasman maçlarında bu oran yüzde 65'e ulaştı. Karadeniz ekibi sezon içerisinde Başakşehir karşısında 4-3, Beşiktaş karşısında 3-3 ve Gençlerbirliği karşısında 4-3'lük skorların yaşandığı mücadelelerde hücum gücüyle ön plana çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı