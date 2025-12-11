Haberler

Oulai, Avrupa devleri radarında

Trabzonspor'un 19 yaşındaki Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Christ Inao Oulai, CIES raporuna göre değerinin önemli ölçüde artması bekleniyor. Avrupa'nın dev kulüpleri, özellikle Manchester City, Oulai'yı takip ediyor.

TRABZONSPOR'un 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Christ Inao Oulai, hem Avrupa devlerinin ilgisi hem de CIES raporundaki değer artışı projeksiyonuyla gündemin merkezine oturdu.

Trabzonspor'un 19 yaşındaki Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Christ Inao Oulai, Avrupa'da gündem olmaya devam ediyor. CIES Football Observatory'nin yayımladığı raporda, 5 büyük lig dışında transfer değerini en fazla arttırması beklenen futbolcu olarak belirlenen Oulai için başta Manchester City olmak üzere birçok kulübün devrede olduğu ifade edildi. CIES verilerine göre Oulai'nin transfer değerinin önümüzdeki dönemde yaklaşık 14.8 milyon Euro artması öngörülüyor. Bu projeksiyon, genç oyuncuyu '5 büyük lig dışındaki liglerde kısa vadede en yüksek değer artışı beklenen futbolcu' konumuna taşıdı.

İngiliz basınından TEAMtalk'ın haberinde, Manchester City ve Avrupa'dan bazı kulüplerin Oulai'yi takipte olduğu kaydedilirken, Trabzonspor'un Ocak ayında oyuncusunu satmayı düşünmediği bildirildi. Haberde bordo-mavililerin genç futbolcu için 40 milyon Euro'nun üzerinde bir bonservis beklentisine sahip olduğu da aktarıldı. Trabzonspor formasıyla kısa sürede dikkat çeken Oulai, oyunun iki yönünde aktif rol oynaması, yüksek tempo kapasitesi ve dikine dribblingleriyle scout ekiplerinin radarına girdi. Trabzonspor'un genç potansiyelli oyuncuları takıma kazandırıp hem sportif katkı almak hem de gelecekte önemli gelir elde etmeyi amaçlayan transfer politikasında, Oulai'nin bu yapının kilit isimlerinden biri olarak görüldüğü ifade ediliyor. Christ Inao Oulai, 2025 transfer döneminde Fransız kulübü SC Bastia'dan transfer edildi. 2006 doğumlu genç orta saha ile Trabzonspor'un 5 yıllık sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
