Trabzonspor'un file bekçisi Erce Kardeşler takımdan ayrıldı! Yeni kulübüne imzayı attı - Haberler

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Trabzonspor'un file bekçisi Erce Kardeşler takımdan ayrıldı! Yeni kulübüne imzayı attı

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Trabzonspor'un 28 yaşındaki file bekçisi Erce Kardeşler takımdan ayrıldı. Tecrübeli kaleci Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'a transfer oldu. Trabzonspor, Erce Kardeşler'in 400 bin euro karşılığında Hatayspor'a transfer olduğunu açıkladı.

Trabzonspor'da milli kaleci Uğurcan'ın alternatifi olarak yıllarca görev yapan Erce Kardeşler, şampiyonluk sevinci yaşadığı kulübüne veda etti. Erce Kardeşler, Hatayspor ile sözleşme imzaladı.

Trabzonspor'un file bekçisi takımdan ayrıldı! Yeni kulübüne imzayı attı

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Erce Kardeşler'in Hatayspor Kulübü'ne transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Hatayspor Kulübü, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 400.000.-EUR + KDV ödeyecektir" ifadelerini kullandı.

ALTINORDU'DA YILDIZI PARLAMIŞTI

Yeşil Bursa'dan, Altınordu'ya oradan da şampiyonluk sevinci yaşayacağı Trabzonspor'a transfer olan 28 yaşındaki Erce Kardeşler geçen sezon 4 maçta forma şansı buldu.

Nezih Yücel Akşener
Nezih Yücel Akşener
nezihyucel.aksener@haberler.com Haberler.com - Spor

Trabzonspor Spor Haberler

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