Trabzonspor'un file bekçisi Erce Kardeşler takımdan ayrıldı! Yeni kulübüne imzayı attı

Trabzonspor'da milli kaleci Uğurcan'ın alternatifi olarak yıllarca görev yapan Erce Kardeşler, şampiyonluk sevinci yaşadığı kulübüne veda etti. Erce Kardeşler, Hatayspor ile sözleşme imzaladı.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Erce Kardeşler'in Hatayspor Kulübü'ne transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Hatayspor Kulübü, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 400.000.-EUR + KDV ödeyecektir" ifadelerini kullandı.

ALTINORDU'DA YILDIZI PARLAMIŞTI

Yeşil Bursa'dan, Altınordu'ya oradan da şampiyonluk sevinci yaşayacağı Trabzonspor'a transfer olan 28 yaşındaki Erce Kardeşler geçen sezon 4 maçta forma şansı buldu.