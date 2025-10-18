Trabzonspor'un Deplasman Uğurlamasında Taraftar Coşkusu

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da bordo-mavili taraftarlar, deplasmana alınmamalarına rağmen takımlarını yalnız bırakmadı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarını tamamlayarak Rize'ye hareket etti. Bordo-mavili taraftarlar da deplasmana alınmamalarına rağmen takımlarını yalnız bırakmadı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde coşkulu bir uğurlama gerçekleştiren taraftarlar, meşaleler ve tezahüratlarla takımlarına destek verdi. Uğurlamada Başkan Ertuğrul Doğan ve Teknik Direktör Fatih Tekke de taraftarlarla bir araya geldi. - TRABZON