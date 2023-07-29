Trabzonspor'un AEK Atina maçı öncesi 4 oyuncu sakatlandı

Trabzonspor'un AEK Atina maçı öncesi yapılan idmana 4 oyuncu sakatlıkları nedeniyle katılmadı. Takımın teknik direktörü Nenad Bjelica, basın mensuplarına teşekkür ederek yeni sezonda da idmanları basına açık yapacaklarını belirtti.