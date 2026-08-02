Trabzonspor’un 59. kuruluş yıl dönümü, Avusturya kampında kutlandı

Trabzonspor'un 59. kuruluş yıl dönümü, yeni sezon hazırlıklarının sürdürüldüğü Avusturya kampında düzenlenen törenle kutlandı.

Bordo-mavili takımın kamp yaptığı tesiste gerçekleştirilen kutlamada, kulübün 59. yılı için hazırlanan pasta Asbaşkan Zeyyat Kafkas ile Teknik Direktör Fatih Tekke tarafından kesildi. Kutlamaya teknik heyet ve futbolcular da katıldı.

Zeyyat Kafkas: "Trabzonspor Türk futbolunun en özel kulüplerinden biri"

Kutlamada konuşan Asbaşkan Zeyyat Kafkas, Trabzonspor'un yalnızca kazandığı kupalarla değil, temsil ettiği değerler ve ortaya koyduğu mücadeleyle de Türk futbolunun en özel kulüplerinden biri olduğunu söyledi.

59 yıllık büyük bir çınarın kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirten Kafkas, "Trabzonspor, milyonlarca insanın ortak sevdasıdır. Yeni sezon hazırlıklarımızı sürdürdüğümüz bu kampta kuruluş yıl dönümümüzü teknik ekibimiz ve futbolcularımızla birlikte kutlamak bizim için ayrı bir anlam taşıyor. İnancımız ve hedefimiz, Trabzonspor'u her zaman hak ettiği başarılarla buluşturmaktır" dedi.

Emek verenlere vefa, taraftara teşekkür

Kulübe bugüne kadar hizmet eden tüm isimleri anan Kafkas, "Bu büyük camiaya emek vermiş tüm başkanlarımızı, yöneticilerimizi, teknik adamlarımızı ve futbolcularımızı, ebediyete intikal eden değerlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Bugün de aynı sevdayı yaşatan milyonlarca taraftarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Nice başarılarla dolu yılları hep birlikte yaşamak dileğiyle" ifadelerini kullandı.

Kutlama programı, yeni sezon öncesinde iyi dileklerin paylaşılmasının ardından teknik heyet ve futbolcuların günün anısına hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı