Trabzonspor'un 2023-24 sezonu formaları tanıtıldı

Trabzonspor, 2023-24 sezonu formalarını yayınladığı videoyla tanıttı. Horon figürlü, beyaz, çubuklu ve parçalı olmak üzere 4 formanın tanıtıldığı 'hasret' temalı duygu dolu video ilgi çekti.

Yarın lansmanı yapılması planlanan formalar için hazırlanan ve gurbette yaşayan taraftarların odaklandığı videoda, bordo mavili takımın birleştirici gücü, taraftarlık duygusu, memleket özlemi gibi duygular ön plana çıktı. Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan'ın gurbetçi taraftarlara mektup yazıp forma gönderdiği ve taraftarların mektubu okuduğu video, taraftarlarca beğenildi. Horon, çubuklu, parçalı ve beyaz olmak üzere 4 ayrı forma TS Club mağazalarında satışa çıkacak.

Trabzonspor'un yeni sezon formaları arasındaki 'horon' figürlü forma beğeni topladı. Karadeniz'in yöresel oyunu olan horonun, Trabzon'un simge heykellerindeki horon oynayan kadın ve erkek figürlerinden esinlenilerek hazırlanan forma, yöresel ve farklı tasarımıyla dikkat çekti.